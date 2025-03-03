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Виступ Трампа у Конгресі мав стосуватися підписання угоди з Україною щодо копалин, - Волц

Понеділок 03 березня 2025 19:26
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Виступ Трампа у Конгресі мав стосуватися підписання угоди з Україною щодо копалин, - Волц Фото: радник президента США з нацбезпеки Майк Волц (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп планував доповісти Конгресу про успішну угоду з Україною щодо її корисних копалин. Натомість йому довелося змінювати свої плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Майка Волца, яку наводить CNN.

За словами радника, виступ президента Дональда Трампа у вівторок, 4 березня, на спільній сесії Конгресу спочатку мав стосуватися підписання угоди з Україною щодо мінеральних ресурсів.

"Ми планували оголосити про цю угоду щодо мінералів, яка мала бути підписана в п’ятницю, і це був би дуже позитивний крок вперед для всіх сторін", - заявив Волц.

Політик додав, що підписання угоди було важливим і для американських платників податків, які "які пожертвували стільки своїх важко зароблених коштів, щоб Україна могла захищати себе". Однак плани довелося міняти.

"Це був план. Побачимо, що станеться в наступні 48 годин", - підкреслив Волц.

Зазначимо, що у вівторок, 4 березня, Трамп виступить із промовою на першій після повернення до Білого дому спільній сесії Конгресу.

Сварка між Трампом і Зеленським

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон і провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Планувалося, що під час цієї зустрічі США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини.

Однак під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті між двома лідерами почалася суперечка. Трамп стверджував, що у Зеленського "не залишилося карт" і звинувачував його в невдячності за надану допомогу.

Після цього Зеленський достроково покинув Білий дім. При цьому Україна і США не підписали угоду про рідкоземи.

Пізніше Зеленський заявив, що ще може врятувати свої стосунки з президентом США Дональдом Трампом після їхньої бурхливої зустрічі в Білому домі. Український лідер зазначив, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима.

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