Трамп висловився про "певний прогрес" після розмови з Путіним

Американський лідер у Рожевому саду біля Білого дому озвучив представникам ЗМІ деякі деталі своєї розмови з Путіним 19 травня.

За словами Трампа, бесіда за російським диктатором тривала "дві з половиною години".

"І я думаю, що певний прогрес був досягнутий", - висловився президент США.

Говорячи про триваючі російсько-українську війну Трамп зазначив, що "там жахлива ситуація", і розповів про вбивства "5000 молодих людей щотижня".

"Тому, сподіваюся, ми щось зробили. Ми також розмовляли з керівниками більшості європейських країн і намагаємося все це зупинити. Як шкода, що це взагалі почалося", - сказав американський президент.

Крім того, Трамп сказав у відповідь на запитання журналістів, що, на його думку, Путін нібито "хоче миру" з Україною.

А на запитання, чи довіряє він главі Кремля, американський лідер також дав ствердну відповідь.