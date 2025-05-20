Трамп высказался об "определенном прогрессе" после разговора с Путиным

Американский лидер в Розовом саду возле Белого дома озвучил представителям СМИ некоторые детали своего разговора с Путиным 19 мая.

По словам Трампа, беседа с российским диктатором длилась "два с половиной часа".

"И я думаю, что определенный прогресс был достигнут", - высказался президент США.

Говоря о продолжающейся российско-украинской войне Трамп отметил, что "там ужасная ситуация", и рассказал об убийствах "5000 молодых людей каждую неделю".

"Поэтому, надеюсь, мы что-то сделали. Мы также разговаривали с руководителями большинства европейских стран и пытаемся все это остановить. Как жаль, что это вообще началось", - сказал американский президент.

Кроме того, Трамп сказал в ответ на вопрос журналистов, что, по его мнению, Путин якобы "хочет мира" с Украиной.

А на вопрос, доверяет ли он главе Кремля, американский лидер также дал утвердительный ответ.