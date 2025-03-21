Трамп вірить у повне припинення вогню в Україні: дуже скоро

За словами американського президента, є багато перешкод для припинення вогню в Україні. Зокрема, "занадто багато зброї, спрямованої одна на одну", а також "деякі солдати в оточенні інших солдатів".

"Я вірю, що незабаром буде повне припинення вогню. Тоді ми матимемо контракт і домовленості, про які ведуться переговори, контракт щодо поділу земель тощо. Про це ведуться переговори прямо зараз, поки ми говоримо", - зазначи Трамп.

Він додав, що припинення вогню у російсько-українській війні очікує на "багатьох ділянках".