Трамп вірить у повне припинення вогню в Україні: дуже скоро

Дуже скоро в Україні буде повне припинення вогню. Хоча для цього є багато перешкод.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп розповів під час брифінгу у Білому домі.
За словами американського президента, є багато перешкод для припинення вогню в Україні. Зокрема, "занадто багато зброї, спрямованої одна на одну", а також "деякі солдати в оточенні інших солдатів".
"Я вірю, що незабаром буде повне припинення вогню. Тоді ми матимемо контракт і домовленості, про які ведуться переговори, контракт щодо поділу земель тощо. Про це ведуться переговори прямо зараз, поки ми говоримо", - зазначи Трамп.
Він додав, що припинення вогню у російсько-українській війні очікує на "багатьох ділянках".
Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони домовилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, а також "технічних переговорів щодо імплементації припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та сталого миру".
Також Путін у розмові з Трампом заявив про необхідність зупинити мобілізацію України та переозброєння ЗСУ у разі встановлення перемир'я.
Наступного дня відбулася розмова Трампа та українського президента Володимира Зеленського щодо перших кроків до перемир'я між Україною та Росією.
Після розмови Зеленський заявив, що Україна згодна припинити атаки на об'єкти енергетичної та іншої інфраструктури Росії.
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