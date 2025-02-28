Трамп вирішив закінчити переговори із Зеленським після консультацій із Венсом і Рубіо, - СNN
Президент США Дональд Трамп вирішив закінчити переговори із Зеленським після консультацій зі своїми радниками. Зокрема, він спілкувався з Венсом і Рубіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
Як пише видання, після сварки президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, перший зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті.
Трамп проконсультувався з віце-президентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом та іншими своїми головними радниками після сварки, в якій Трамп і Венс звинуватили Зеленського в невдячності за допомогу США.
Тоді Трамп остаточно вирішив, що Зеленський "не в тому становищі, щоб вести переговори". Він доручив Рубіо і своєму раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення - Зеленському пора йти.
"За словами представника Білого дому, українці запротестували і хотіли продовжити переговори. Але їм було відмовлено. Незабаром після цього Зеленський поїхав", - кажуть журналісти.
Як уточнює СNN, "українці трималися неподалік в окремій кімнаті, що є стандартною процедурою під час візиту іноземного лідера". Зазвичай вони йдуть в інші кімнати, а потім знову збираються на обід.
"Але українці не будуть обідати в Білому домі. Поки готова їжа стояла на візках у коридорі біля кабінету прес-секретаря, українцям наказали піти", - додають у статті.
Перепалка Трампа і Зеленського
Президент України Володимир Зеленський подискутував із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом про війну РФ проти України.
Після цього Зеленський у терміновому порядку покинув Білий дім. А підписання угоди між Україною та США скасували.
Незабаром Зеленський зробив першу заяву після суперечки з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. За його словами, Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і "ми працюємо саме для цього".
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