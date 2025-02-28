Трамп вирішив закінчити переговори із Зеленським після консультацій із Венсом і Рубіо, - СNN

Президент США Дональд Трамп вирішив закінчити переговори із Зеленським після консультацій зі своїми радниками. Зокрема, він спілкувався з Венсом і Рубіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

Як пише видання, після сварки президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, перший зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті.

Трамп проконсультувався з віце-президентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом та іншими своїми головними радниками після сварки, в якій Трамп і Венс звинуватили Зеленського в невдячності за допомогу США.

Тоді Трамп остаточно вирішив, що Зеленський "не в тому становищі, щоб вести переговори". Він доручив Рубіо і своєму раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення - Зеленському пора йти.

"За словами представника Білого дому, українці запротестували і хотіли продовжити переговори. Але їм було відмовлено. Незабаром після цього Зеленський поїхав", - кажуть журналісти.

Як уточнює СNN, "українці трималися неподалік в окремій кімнаті, що є стандартною процедурою під час візиту іноземного лідера". Зазвичай вони йдуть в інші кімнати, а потім знову збираються на обід.

"Але українці не будуть обідати в Білому домі. Поки готова їжа стояла на візках у коридорі біля кабінету прес-секретаря, українцям наказали піти", - додають у статті.