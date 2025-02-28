Трамп решил закончить переговоры с Зеленским после консультаций с Вэнсом и Рубио, - СNN

Президент США Дональд Трамп решил закончить переговоры с Зеленским после консультаций со своими советниками. В частности, он общался с Вэнсом и Рубио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

Как пишет издание, после ссоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, первый собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете.

Трамп проконсультировался с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и другими своими главными советниками после ссоры, в которой Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности за помощь США.

Тогда Трамп окончательно решил, что Зеленский "не в том положении, чтобы вести переговоры". Он поручил Рубио и своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу передать сообщение - Зеленскому пора уходить.

"По словам представителя Белого дома, украинцы запротестовали и хотели продолжить переговоры. Но им было отказано. Вскоре после этого Зеленский уехал", - говорят журналисты.

Как уточняет СNN, "украинцы держались неподалеку в отдельной комнате, что является стандартной процедурой при визите иностранного лидера". Обычно они уходят в другие комнаты, а затем вновь собираются на обед.

"Но украинцы не будут обедать в Белом доме. Пока готовая еда стояла на тележках в коридоре у кабинета пресс-секретаря, украинцам приказали уйти", - добавляют в статье.