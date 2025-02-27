Трамп вирішив продовжити на рік санкції проти Росії

У документі наголошується, що США вперше запровадили санкції проти Росії ще у 2014 році, коли російські солдати вторглися на українську територію й окупували Крим, а також окремі частини Донецької та Луганської областей.

Після цього перший указ про санкції №13660 від 2014 року американські президенти неодноразово доповнювали за допомогою інших указів, оскільки Росія продовжувала і масштабувала свою агресію.

У документі зазначено, що дії і політика Росії продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів, тому санкції "повинні продовжувати діяти після 6 березня 2025 року".

"Тому, відповідно до розділу 202(d) Закону про національні надзвичайні ситуації, я продовжую на один рік дію національної надзвичайної ситуації, оголошеної у виконавчому указі №13660", - ідеться в новому указі.

Варто зауважити, що указ Трампа поки що не опубліковано. Очікується, що його буде опубліковано завтра, 28 лютого.