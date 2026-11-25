В інтерв'ю телеканалу Fox News, яке вийшло напередодні зустрічі Рютте з Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді в середу, 25 листопада, генсек Альянсу зазначив, що американський лідер "випробовує" Путіна.

Як приклад він навів нещодавню зустріч Трампа та Путіна в китайському місті Шеньчжень, що відбулася минулого тижня.

За словами Рютте, президент США ставить перед російським диктатором прямі запитання щодо його намірів.

"Чи готовий він сісти за стіл переговорів? Чи готовий він справді брати участь у переговорах?" - процитував генсек НАТО підхід Трампа.

Рютте переконаний, що таку лінію поведінки та тиск на Росію необхідно зберігати й надалі.

"Я думаю, що це працює, і ми повинні продовжувати це робити", - підкреслив він.

Водночас агентство dpa зауважує, що відносини Трампа з Путіним регулярно зазнають критики.

Адміністрація США позиціонує себе радше як посередника у пошуку шляхів завершення розв'язаної Росією війни, ніж як прихильника України.

Крім того, хвилю обурення викликала нещодавня заява Трампа під час візиту до Китаю, де він назвав Путіна своїм "другом".

На цю риторику та недостатній, на його думку, тиск Вашингтона на Кремль раніше відреагував президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю телеканалу CNN кілька днів тому він наголосив, що подібні висловлювання послаблюють позицію тиску.

"Якщо говорити про Путіна як про друга... звичайно, він не відчуває себе вбивцею. Він не відчуває достатнього тиску", - заявив Зеленський.