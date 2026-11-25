Президент США Дональд Трамп испытывает российского диктатора Владимира Путина, чтобы проверить его готовность к реальным переговорам.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое информационное агентство dpa.
В интервью телеканалу Fox News, вышедшем накануне встречи Рютте с Трампом в его имении Мар-а-Лаго во Флориде в среду, 25 ноября, генсек Альянса отметил, что американский лидер "испытывает" Путина.
В качестве примера он привел прошедшую на прошлой неделе недавнюю встречу Трампа и Путина в китайском городе Шэньчжэнь.
По словам Рютте, президент США задает перед российским диктатором прямые вопросы относительно его намерений.
"Готов ли он сесть за стол переговоров? Готов ли он действительно участвовать в переговорах?" - процитировал генсек НАТО подход Трампа.
Рютте убежден, что такую линию поведения и давление на Россию необходимо сохранять и дальше.
"Я думаю, что это работает, и мы должны продолжать это делать", - подчеркнул он.
В то же время агентство dpa отмечает, что отношения Трампа с Путиным регулярно подвергаются критике.
Администрация США позиционирует себя скорее как посредника в поиске путей завершения развязанной Россией войны, чем как сторонника Украины.
Кроме того, волну возмущения вызвало недавнее заявление Трампа во время визита в Китай, где он назвал Путина своим "другом".
На эту риторику и недостаточное, по его мнению, давление Вашингтона на Кремль ранее отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью телеканалу CNN несколько дней назад он отметил, что подобные высказывания ослабляют позицию давления.
"Если говорить о Путине как о друге... конечно, он не чувствует себя убийцей. Он не чувствует достаточного давления", - заявил Зеленский.
Напомним, что в последнее время президент США Дональд Трамп активно демонстрирует готовность к нестандартным дипломатическим контактам с авторитарными лидерами.
В частности, американский лидер неожиданно вспомнил о "любовных письмах" с Ким Чен Ином и намекнул на новые переговоры, предположив, что их переписка времен его первой каденции может возобновиться.
В то же время, в вопросе завершения войны в Украине риторика главы Белого дома остается противоречивой.
Ранее Трамп посмеялся со слов Зеленского о соглашении с РФ до января, иронически отреагировав на заявление украинского президента о стремлении американской стороны достичь договоренностей в сжатые сроки.
Такая позиция вызывает дискуссии среди западных союзников по поводу реального уровня давления Вашингтона на Кремль.