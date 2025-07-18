Трамп вимагає мита в розмірі 15-20% на всі товари з ЄС, - FT

Президент США Дональд Трамп посилив свої вимоги в переговорах з Європейським Союзом щодо торговельної угоди. Глава Білого дому наполягає на мінімальному тарифі від 15 до 20% на всі товари з ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як повідомляє видання, позиція Трампа щодо підняття мінімального тарифу з нинішніх 10% має на меті перевірити межу терпимості ЄС після тижневих переговорів щодо торгової угоди.
За інформацією джерел FT, президент США також відхилив останню пропозицію ЄС щодо зниження тарифів на автомобілі й готовий зберегти їх на рівні 25%, як і планувалося.
Американський посадовець повідомив, що адміністрація Трампа зараз розглядає варіант взаємних тарифів з ЄС, які перевищують 10%, навіть якщо угода буде досягнута.
Це означає, що тарифи США на європейські товари будуть як мінімум такими ж високими, як і на момент початку торговельних переговорів у квітні.
Дипломати ЄС сказали FT, що Брюссель готується до контрзаходів. Ідеться про тарифи на американський імпорт на суму 21 млрд євро, зокрема курятину та джинси, які мають набути чинності 6 серпня, а ще - на американський імпорт на суму 72 млрд євро, зокрема на літаки Boeing та бурбон.
Паралельно Єврокомісія готує третій перелік заходів щодо сфери послуг США - включно зі зборами на цифрові послуги американських компаній та доходи від інтернет-реклами.
Нагадаємо, 4 липня президент США Дональд Трамп заявив, що його країна може з 10 липня запровадити односторонні тарифи проти тих країн, які так і не уклали торговельну угоду.
Зокрема, йдеться і про Євросоюз, якому так і не вдалося домовитися з Вашингтоном.
Нещодавно агентство Bloomberg писало, що торговельна угода між США та ЄС на межі зриву. Зокрема, через тарифи на аграрну продукцію та автомобілі. За даними видання, переговори тривали, але результат залишався непередбачуваним.
Пізніше президент Трамп анонсував 30% мита проти ЄС і Мексики.
Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що запровадження тарифів у 30% на європейський імпорт фактично зруйнує трансатлантичну торгівлю.
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