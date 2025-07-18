Трамп вимагає мита в розмірі 15-20% на всі товари з ЄС, - FT

Як повідомляє видання, позиція Трампа щодо підняття мінімального тарифу з нинішніх 10% має на меті перевірити межу терпимості ЄС після тижневих переговорів щодо торгової угоди.

За інформацією джерел FT, президент США також відхилив останню пропозицію ЄС щодо зниження тарифів на автомобілі й готовий зберегти їх на рівні 25%, як і планувалося.

Американський посадовець повідомив, що адміністрація Трампа зараз розглядає варіант взаємних тарифів з ЄС, які перевищують 10%, навіть якщо угода буде досягнута.

Це означає, що тарифи США на європейські товари будуть як мінімум такими ж високими, як і на момент початку торговельних переговорів у квітні.

Дипломати ЄС сказали FT, що Брюссель готується до контрзаходів. Ідеться про тарифи на американський імпорт на суму 21 млрд євро, зокрема курятину та джинси, які мають набути чинності 6 серпня, а ще - на американський імпорт на суму 72 млрд євро, зокрема на літаки Boeing та бурбон.

Паралельно Єврокомісія готує третій перелік заходів щодо сфери послуг США - включно зі зборами на цифрові послуги американських компаній та доходи від інтернет-реклами.