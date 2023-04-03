Трамп вилетів на суд до Нью-Йорка, у місті посилили заходи безпеки

Колишній президент США Дональд Трамп вилетів до аеропорту Ла-Гуардія, Нью-Йорк. Там пройде суд щодо звинувачення Трампа у причетності виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відомо, що з Флориди до Нью-Йорку Трамп відправився на особистому літаку. Його політ буде тривати близько трьох годин. По прибуттю він проведе ніч у своїй квартирі, яка займає три верхніх поверхи будівлі з видом на Центральний парк.

Багато прихильників колишнього президента чекають його приїзду. Вони зібрались 58-поверхового хмарочоса в Нью-Йорку, який розташований на перехресті П'ятої авеню та 56-ї вулиці

У зв'язку з прибуттям Трампа у місті значно посилено заходи безпеки.