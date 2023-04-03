Трамп вылетел на суд в Нью-Йорк, в городе ужесточили меры безопасности

Бывший президент США Дональд Трамп вылетел в аэропорт Ла-Гуардия, Нью-Йорк. Там пройдет суд по обвинению Трампа в причастности выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Известно, что из Флориды в Нью-Йорк Трамп отправился на личном самолете. Его полет будет продолжаться около трех часов. По прибытии он проведет ночь в своей квартире, которая занимает три верхних этажа здания с видом на Центральный парк.

Многие сторонники бывшего президента ждут его приезда. Они собрались 58-этажного небоскреба в Нью-Йорке, расположенном на перекрестке Пятой авеню и 56-й улицы

В связи с прибытием Трампа в городе значительно усилены меры безопасности.