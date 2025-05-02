Трамп використовує угоду з Україною для зміцнення впливу США у світі, - ЗМІ
Адміністрація Трампа зробила ставку на українські ресурси, як на інструмент геополітичної переваги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Адміністрація президента США розглядає ресурсну угоду з Україною як модель для подальших міжнародних угод. Це відображає стратегію президента щодо використання вагомості зовнішньої політики Вашингтону для забезпечення доступу до активів і прибутків за кордоном.
Видання зазначає, що підписана угода, надає США привілейований доступ до нових проектів із розробки природних ресурсів України та була ключовою умовою Трампа для продовження допомоги у протидії повномасштабному вторгненню Росії.
Високопосадовець Мінфіну США на умовах анонімності заявив, що американські чиновники розглядають угоду з Україною як спосіб дати американському народу змогу долучитися до економічного зростання регіонів, які США зазвичай підтримують за рахунок грантів чи позик.
Чиновник описав угоду, яка охоплює ресурси, включаючи нафту і газ, графіт і алюміній, як таку, що відображає намір Трампа використовувати зовнішню політику для збільшення активів, а не зобов'язань на балансі США.
"Це повністю відповідає підходу адміністрації Трампа до дипломатії. Міністр фінансів заявив, що економічна безпека - це національна безпека, і це, безумовно, збігається зі схильністю Трампа до укладання угод, а не до дипломатії", - сказала Торрі Тауссіг, колишня чиновниця адміністрації Байдена, яка нині очолює Ініціативу трансатлантичної безпеки в Атлантичній раді.
Однак залишаються серйозні питання щодо перспектив цієї угоди з Україною. Біагато потенційних родовищ потребують подальших досліджень та інвестицій, щоб стати комерційно привабливими, а деякі з них розташовані поблизу або за лінією фронту.
Угода зі США про контроль над надрами
США та Україна 1 травня підписали угоду про надра, відому також як "угода про надра".
Угода дає США першочергове право на прибуток, який буде перерахований до спеціального фонду реконструкції, що перебуватиме під спільним управлінням обох країн.
За словами Києва, прибутки будуть реінвестовані в Україну протягом перших десяти років. Очікується, що фонд також відшкодовуватиме витрати США на майбутню військову допомогу Україні і буде фінансуватися за рахунок 50% надходжень від ліцензій на нові проекти.
Натомість угода не містить жодних гарантій безпеки, на які розраховували Київ і європейські союзники. Вона також не вимагає повернення мільярдів доларів допомоги США, вже наданої після початку російського вторгнення, хоча саме цього Трамп спочатку вимагав.
Експерти переконані, що угода допоможе в розвитку видобувної галузі України.
Детальніше про угоду і прогнози після її підписання - у матеріалі РБК-Україна.
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