Трамп использует соглашение с Украиной для укрепления влияния США в мире, - СМИ
Администрация Трампа сделала ставку на украинские ресурсы, как на инструмент геополитического превосходства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Администрация президента США рассматривает ресурсное соглашение с Украиной как модель для дальнейших международных соглашений. Это отражает стратегию президента по использованию весомости внешней политики Вашингтона для обеспечения доступа к активам и прибыли за рубежом.
Издание отмечает, что подписанное соглашение, предоставляет США привилегированный доступ к новым проектам по разработке природных ресурсов Украины и было ключевым условием Трампа для продолжения помощи в противодействии полномасштабному вторжению России.
Высокопоставленный чиновник Минфина США на условиях анонимности заявил, что американские чиновники рассматривают соглашение с Украиной как способ дать американскому народу возможность приобщиться к экономическому росту регионов, которые США обычно поддерживают за счет грантов или займов.
Чиновник описал соглашение, которое охватывает ресурсы, включая нефть и газ, графит и алюминий, как отражающее намерение Трампа использовать внешнюю политику для увеличения активов, а не обязательств на балансе США.
"Это полностью соответствует подходу администрации Трампа к дипломатии. Министр финансов заявил, что экономическая безопасность - это национальная безопасность, и это, безусловно, совпадает со склонностью Трампа к заключению сделок, а не к дипломатии", - сказала Торри Тауссиг, бывшая чиновница администрации Байдена, которая сейчас возглавляет Инициативу трансатлантической безопасности в Атлантическом совете.
Однако остаются серьезные вопросы относительно перспектив этого соглашения с Украиной. Многие потенциальные месторождения требуют дальнейших исследований и инвестиций, чтобы стать коммерчески привлекательными, а некоторые из них расположены вблизи или за линией фронта.
Соглашение с США о контроле над недрами
США и Украина 1 мая подписали соглашение о недрах, известное также как "соглашение о недрах".
Соглашение дает США первоочередное право на прибыль, которая будет перечислена в специальный фонд реконструкции, который будет находиться под совместным управлением обеих стран.
По словам Киева, прибыли будут реинвестированы в Украину в течение первых десяти лет. Ожидается, что фонд также будет возмещать расходы США на будущую военную помощь Украине и будет финансироваться за счет 50% поступлений от лицензий на новые проекты.
Зато соглашение не содержит никаких гарантий безопасности, на которые рассчитывали Киев и европейские союзники. Оно также не требует возврата миллиардов долларов помощи США, уже предоставленной после начала российского вторжения, хотя именно этого Трамп изначально требовал.
Эксперты убеждены, что соглашение поможет в развитии добывающей отрасли Украины.
Подробнее о соглашении и прогнозах после его подписания - в материале РБК-Украина.
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