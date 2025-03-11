Трамп виключив звільнення Австралії від мит на сталь і алюміній

У своїй заяві представник Білого дому Куш Десаї підтвердив, що заплановані мита набудуть чинності з опівночі середи, причому без будь-яких винятків для торговельних партнерів США.

Згідно з повідомленнями австралійських ЗМІ, прессекретар Білого дому Каролін Лівітт теж раніше повідомила журналістам у вівторок, що президент США Дональд Трамп вирішив не надавати виняток, хоча раніше заявляв Олбанесу, що розгляне це питання.

"Він розглядав цей варіант і вирішив відмовитися", - сказала Лівітт в одному з інтерв'ю.

Bloomberg зазначає, що Олбанезе, який має провести вибори до 17 травня, перебуває під сильним тиском з боку місцевих законодавців і керівників, які вимагають звільнення від мит на експорт сталі та алюмінію з Австралії до США. Під час першого терміну Трампа Канберра провела місяці кропітких переговорів із Вашингтоном, щоб уникнути подібних мит.