Трамп не виключив, що йому доведеться зруйнувати частину Ірану, що залишилася.

Під час спілкування з журналістами Трамп сказав, що, на його думку, Ірану після пережитих бойових дій знадобиться близько 25 на відновлення країни. При цьому він не виключив нових ударів по Ірану.

"Думаю, їм знадобиться 25 років, щоб відновити країну. Я б вважав за краще, якщо це можливо, не руйнувати решту країни, але, можливо, мені доведеться це зробити. Ви скоро все дізнаєтесь", - заявив президент США.

Також він відкинув будь-які ядерні ініціативи посередників для Ірану, наголосивши, що Тегеран нічого без дозволу США робити не буде.

За словами Трампа, США перебувають в Ірані вже 7 місяців і контролюють усі, "що хотіли взяти під контроль". Він стверджує, що зараз через протоку проходить більше нафти, аніж до початку війни. Тепер питання полягає в тому, чи піти далі, чи закріпити досягнутий результат.

"Під цим я маю на увазі, що ми зробимо так, щоб це ніколи більше не повторилося", - додав він.

Крім того, американський лідер повідомив, що не знає, чи можна назвати війну з Іраном війною, оскільки за останні півроку ніхто не гинув.

"Не знаю, чи можна це назвати війною, оскільки вже багато місяців ніхто не гинув... Вже близько семи, шести місяців - ніхто не гинув. А тепер подивіться на Росію та Україну. Ось це війна. Це справжня війна. Там щомісяця гинуть 25 тисяч людей", - наголосив він.

На тлі цього Трамп додав, що у війні проти Ірану США втратили 18 осіб, у той час як у В'єтнамській війні втрати американців налічувалися тисячами.