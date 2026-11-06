Трамп не исключил, что ему придется разрушить оставшуюся часть Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не хочется разрушать оставшуюся часть Ирана. При этом он не исключил, что ему придется это сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Во время общения с журналистами Трамп сказал, что по его мнению, Ирану после пережитых боевых действий понадобится около 25 на восстановление страны. При этом он не исключил новых ударов по Ирану.
"Думаю, им потребуется 25 лет, чтобы восстановить страну. Я бы предпочел, если это возможно, не разрушать остальную часть страны, но, возможно, мне придется это сделать. Вы скоро все узнаете", - заявил президент США.
Также он отверг любые ядерные инициативы посредников для Ирана, подчеркнув, что Тегеран ничего без разрешения США делать не будет.
По словам Трампа, США находятся в Иране уже 7 месяцев и контролируют все, "что хотели взять под контроль". Он утверждает, что сейчас через пролив проходит больше нефти, чем до начала войны. Теперь вопрос состоит в том, пойти ли дальше или же закрепить достигнутый результат.
"Под этим я подразумеваю, что мы сделаем так, чтобы это никогда больше не повторилось", - добавил он.
Кроме того, американский лидер сообщил, что не знает, можно ли назвать войну с Ираном войной, так как за последние полгода ник о не погибал.
"Не знаю, можно ли это назвать войной, поскольку уже много месяцев никто не погибал... Уже около семи, шести месяцев - никто не погибал. А теперь посмотрите на Россию и Украину. Вот это война. Это настоящая война. Там каждый месяц погибают 25 тысяч человек", - подчеркнул он.
На этом фоне Трамп добавил, что в войне против Ирана США по потеряли 18 человек, в то время как во Вьетнамской войне потери американцев насчитывались тысячами.
Напомним, по данным The Wall Street Journal, после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США в администрации Трампа усилились разногласия по поводу того, что делать дальше с Ираном.
Одни чиновники советуют Трампу возобновить удары и уже после выходить на мир, перед тем как будут выборы президента США в 2028 году. Другие же говорят, что Трампу следует смирится с потерями и свернуть военную операцию.
Также мы писали, что по информации Axios, вице-президент США Джей Ди Вэнс в последние месяцы советовал Трампу договориться с Ираном. И уже после поражения республиканцев, как известно, он назвал войну с Ираном причиной этого проигрыша.