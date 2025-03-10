Трамп не виключив урядового "шатдауну" в США і вже визначив винних

Президент США Дональд Трамп не виключив оголошення в країні урядового "шатдауну". Він підкреслив, що винними у цьому будуть конгресмени від Демократичної партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Демократи хочуть цього. Вони хочуть зруйнувати країну. Тому я не можу вам сказати, але це може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.
Глава Білого дому також вірить у схвалення внесеного до Конгресу законопроекту про тимчасове припинення фінансування уряду.
"Я думаю, що бюджетна резолюція буде ухвалена. Побачимо. Однак це може статися, ви ніколи не знаєте", - сказав Трамп.
Урядовим "шатдауном" називають ситуацію, коли частина американських урядових структур вимушено призупиняє роботу через вчасно не затверджене фінансування на наступний рік.
Останній дедлайн для фінансування завершився 20 грудня 2024 року.
У грудні спікер Палати представників Майк Джонсон вніс до Конгресу законопроект про тимчасовий бюджет.
21 грудня обидві палати Конгресу затвердили документ, який продовжив фінансування уряду до 14 березня 2025 року.
8 березня лідери республіканців у Палаті представників представили новий законопроект про тимчасове фінансування уряду США. Демократи заявили, що не підтримають цей документ.
Очікується, що конгресмени проголосують за схвалену Трампом безстрокову резолюцію у вівторок, 11 березня, адже наприкінці тижня урядове фінансування завершиться.
Затвердження забезпечить фінансування уряду до 30 вересня та має виграти час для Трампа і лідерів Республіканської партії, щоб провести ключові пункти президентського порядку денного через Конгрес цього літа.
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