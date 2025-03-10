Трамп не виключив урядового "шатдауну" в США і вже визначив винних

"Демократи хочуть цього. Вони хочуть зруйнувати країну. Тому я не можу вам сказати, але це може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Глава Білого дому також вірить у схвалення внесеного до Конгресу законопроекту про тимчасове припинення фінансування уряду.

"Я думаю, що бюджетна резолюція буде ухвалена. Побачимо. Однак це може статися, ви ніколи не знаєте", - сказав Трамп.