Трамп не исключил правительственный "шатдаун" в США и уже определил виновных

"Демократы хотят этого. Они хотят разрушить страну. Поэтому я не могу вам сказать, но это может произойти. Этого не должно было произойти, и, вероятно, не произойдет", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Глава Белого дома также верит в одобрение внесенного в Конгресс законопроекта о временном прекращении финансирования правительства.

"Я думаю, что бюджетная резолюция будет принята. Посмотрим. Однако это может произойти, вы никогда не знаете", - сказал Трамп.