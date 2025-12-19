Трамп не виключив можливої війни з Венесуелою, - NBC News

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив у майбутньому можливої воєнної кампанії проти Венесуели.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"Я цього не виключаю, ні", - сказав Трамп у ефірі телеканалу.
Президент також анонсував посилення заходів щодо нафтових танкерів біля берегів Венесуели, зокрема їх блокування.
"Все залежить від них (уряду Венесуели – ред.). Якщо вони продовжать маршрути, то пливуть до одного з наших портів", - додав президент США.
При цьому NBC News зазначає, що Трамп відмовився відповідати на запитання, чи є повалення венесуельського президента Ніколаса Мадуро кінцевою метою його політики на цьому напрямі.
"Він точно знає, чого я хочу", - відповів президент США.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив 16 грудня, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".
Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".
До того ж минулого тижня США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели, який перебуває під санкціями. Крім того, армада з чотирьох танкерів, які спочатку прямували до Венесуели, змінили свій курс після того, як США захопили танкер "Шкіпер".
Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдавати ударів по об'єктах на землі і що Мадуро слід усунути від влади.
Своєю чергою уряд Мадуро охарактеризував дії США як спробу захопити нафтові запаси Венесуели, найбільші у світі.