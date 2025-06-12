Трамп не виключає, що Ізраїль може завдати удару по Ірану

"Я не хочу казати, що це неминуче, але виглядає так, що це те, що цілком може статися. Подивіться, це дуже просто, а не складно", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про те, чи неминучий удар Ізраїлю по Ірану.

Він наголосив, що Іран не повинен мати ядерну зброю.

"Я хотів би уникнути конфлікту. Але з Іраном доведеться вести жорсткіші переговори, тобто їм доведеться дати нам те, що вони не хочуть давати зараз", - зазначив президент США.