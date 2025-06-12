Трамп не виключає, що Ізраїль може завдати удару по Ірану

Удар Ізраїлю по Ірану не є неминучим, але цілком можливо, що це все-таки станеться.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
"Я не хочу казати, що це неминуче, але виглядає так, що це те, що цілком може статися. Подивіться, це дуже просто, а не складно", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про те, чи неминучий удар Ізраїлю по Ірану.
Він наголосив, що Іран не повинен мати ядерну зброю.
"Я хотів би уникнути конфлікту. Але з Іраном доведеться вести жорсткіші переговори, тобто їм доведеться дати нам те, що вони не хочуть давати зараз", - зазначив президент США.
Нагадаємо, у травні стало відомо, що Ізраїль знову може планувати удари по іранських ядерних об'єктах. Тоді американська сторона заявила про переміщення авіаційних боєприпасів і навчання Армії оборони Ізраїлю, які розцінили як ознаки підготовки до потенційної атаки.
В Ірані попередили, що подібний крок може викликати симетричну відповідь і поставити під загрозу переговори зі США, які тривають з квітня цього року.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп назвав "недоречним" імовірний удар Ізраїлю по Ірану в умовах прогресу на переговорах.
Також днями іранські державні ЗМІ повідомили про нібито злам тисячі секретних файлів про ядерну програму Ізраїлю. Ізраїльська сторона офіційно не коментувала цієї заяви.
Детальніше про те, чи готує Ізраїль удар по Ірану і до чого тут Трамп, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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