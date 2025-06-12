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Трамп не исключает, что Израиль может нанести удар по Ирану

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Удар Израиля по Ирану не является неизбежным, но вполне возможно, что это все-таки произойдет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я не хочу говорить, что это неизбежно, но выглядит так, что это то, что вполне может произойти. Посмотрите, это очень просто, а не сложно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, неизбежен ли удар Израиля по Ирану.

Он подчеркнул, что Иран не должен иметь ядерное оружие.

"Я хотел бы избежать конфликта. Но с Ираном придется вести более жесткие переговоры, то есть им придется дать нам то, что они не хотят давать сейчас", - отметил президент США.

 

Израиль готовит удар по Ирану

Напомним, в мае стало известно, что Израиль снова может планировать удары по иранским ядерным объектам. Тогда американская сторона заявила о перемещении авиационных боеприпасов и учениях Армии обороны Израиля, которые расценили как признаки подготовки к потенциальной атаке.

В Иране предупредили, что подобный шаг может вызвать симметричный ответ и поставить под угрозу переговоры с США, которые продолжаются с апреля этого года.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал "неуместным" вероятный удар Израиля по Ирану в условиях прогресса на переговорах.

Также на днях иранские государственные СМИ сообщили о якобы взломе тысячи секретных файлов о ядерной программе Израиля. Израильская сторона официально не комментировала это заявление.

Подробнее о том, готовит ли Израиль удар по Ирану и при чем здесь Трамп, - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранДональд Трамп