Трамп не исключает, что Израиль может нанести удар по Ирану

Удар Израиля по Ирану не является неизбежным, но вполне возможно, что это все-таки произойдет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я не хочу говорить, что это неизбежно, но выглядит так, что это то, что вполне может произойти. Посмотрите, это очень просто, а не сложно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, неизбежен ли удар Израиля по Ирану.
Он подчеркнул, что Иран не должен иметь ядерное оружие.
"Я хотел бы избежать конфликта. Но с Ираном придется вести более жесткие переговоры, то есть им придется дать нам то, что они не хотят давать сейчас", - отметил президент США.
Напомним, в мае стало известно, что Израиль снова может планировать удары по иранским ядерным объектам. Тогда американская сторона заявила о перемещении авиационных боеприпасов и учениях Армии обороны Израиля, которые расценили как признаки подготовки к потенциальной атаке.
В Иране предупредили, что подобный шаг может вызвать симметричный ответ и поставить под угрозу переговоры с США, которые продолжаются с апреля этого года.
В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал "неуместным" вероятный удар Израиля по Ирану в условиях прогресса на переговорах.
Также на днях иранские государственные СМИ сообщили о якобы взломе тысячи секретных файлов о ядерной программе Израиля. Израильская сторона официально не комментировала это заявление.
Подробнее о том, готовит ли Израиль удар по Ирану и при чем здесь Трамп, - читайте в материале РБК-Украина.
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