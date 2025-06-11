Трамп не виключає примирення з Маском, але це не "головний пріоритет"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп не виключає примирення з мільярдером Ілоном Маском. Втім, це не "головний пріоритет".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю New York Post.
Під час інтерв'ю Трамп заявив, що міг би налагодити стосунки з Маском, але потенційне примирення не є його головним пріоритетом. Він додав, що не "звинувачує" мільярдера у розпаді їх альянсу, втім "трохи розчарований".
"Послухайте, я не тримаю зла... Я був дуже здивований, що це сталося... Він просто - я думаю, що він відчуває себе дуже погано через те, що сказав це, насправді", - заявив голова Білого дому.
За словами Трампа, "такі речі трапляються", у зв'язку з чим він не звинувачує Маска.
Конфлікт між Маском та Трампом розпочався після того, як мільярдер розкритикував нещодавно ухвалений законопроєкт про пільги та витрати, назвавши його "огидною гидотою".
Після критики голова Білого дому заявив про розчарування в бізнесменові, а Маск, своєю чергою, відповів, що саме завдяки його підтримці Трамп здобув перемогу на останніх виборах президента. Після цього Трамп привселюдно розкритикував Маска.
Сьогодні ж, 11 червня, Маск заявив, що шкодує за свої дописи про Трампа.
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