Трамп не исключает примирения с Маском, но это не "главный приоритет"

Во время интервью Трамп заявил, что мог бы наладить отношения с Маском, но потенциальное примирение не является его главным приоритетом. Он добавил, что не "обвиняет" миллиардера в распаде их альянса, впрочем "немного разочарован".

"Послушайте, я не держу зла... Я был очень удивлен, что это произошло... Он просто - я думаю, что он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал это, на самом деле", - заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, "такие вещи случаются", в связи с чем он не обвиняет Маска.