Трамп викликав Байдена на дебати після виходу Гейлі з президентських перегонів

"Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є життєво важливими для США та її громадян, - зазначив Трамп та додав: - Я закликаю до проведення дебатів будь-коли, будь-де, будь-як".

Протягом виборчої кампанії Трамп ухилився від п'яти дебатів зі своїми політичними опонентами. Він не брав участь у схожих заходах, що спричинило критику з боку колишнього кандидата Кріса Крісті, який у своїй рекламі назвав Трампа "куркою та невдахою".

Під час кампанії 77-річний Трамп критикував Байдена за словесні помилки та спотикання під час ходьби. Хоча сам колишній президент також не застрахований від помилок під час виступів: нещодавно він переплутав Гейлі та колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

"Я знаю, що Дональд Трамп бажає уваги та намагається розширити свою популярність поза базою MAGA, - заявив речник кампанії Байдена Майкл Тайлер: - Якщо він так прагне бачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не треба чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері налаштуються на перегляд State of the Union".