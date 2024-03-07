Трамп вызвал Байдена на дебаты после выхода Гейли из президентской гонки

В среду, 6 марта, бывший президент США Дональд Трамп вызвал главу республики Джо Байдена на прения перед выборами в ноябре, несмотря на то, что ранее сам уклонялся от ряда республиканских праймериз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .
"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются жизненно важными для США и ее граждан, - отметил Трамп и добавил: - Я призываю к проведению дебатов в любое время, в любом месте".
В ходе избирательной кампании Трамп уклонился от пяти дебатов со своими политическими оппонентами. Он не участвовал в подобных мероприятиях, что повлекло за собой критику со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа "курицей и неудачником".
Во время кампании 77-летний Трамп критиковал Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя сам бывший президент также не застрахован от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал Гейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Я знаю, что Дональд Трамп желает внимания и пытается расширить свою популярность вне базы MAGA, - заявил представитель кампании Байдена Майкл Тайлер: - Если он так стремится видеть президента Байдена в прайм-тайм, ему не надо ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером настроятся на просмотр State of the Union.
Напомним, во вторник, 5 марта, президент США Джо Байден и бывший глава Дональд Трамп одержали победу на общенациональных партийных выборах в большинстве штатов . Кандидаты создали предпосылки для исторического реванша на всеобщих выборах в ноябре, несмотря на низкие рейтинги своей популярности.
После успешного выступления в 15 штатах, где на "Супервторник" избрали более трети республиканских делегатов, Трамп практически гарантировал себе третью подряд номинацию на пост президента, несмотря на многочисленные уголовные обвинения.
Байден снова назвал Трампа угрозой для американской демократии.
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