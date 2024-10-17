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Трамп відзначився цинічною заявою про Зеленського і війну

Четвер 17 жовтня 2024 21:32
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Трамп відзначився цинічною заявою про Зеленського і війну Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у початку війни в України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами Трампа, Зеленський не мав дозволити розпочатись війні.

"Він ніколи не повинен був дозволити цій війні розпочатися. Війна програна", - сказав Трамп.

Водночас Трамп заявив, що президент США Джо Байден "спровокував цю війну" яка, як він неодноразово стверджував, "ніколи б не сталася", якби він (Трамп - ред.) був президентом.

Пізніше Трамп додав, що має хороші стосунки як з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Що передувало

Під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти Дональдом Трампом, представивши йому план перемоги України. Переговори тривали близько години. Перед зустріччю Трамп похвалив Зеленського за його дії під час скандалу з імпічментом у 2019 році.

Також після переговорів із Зеленським Трамп заявив, що хоче "справедливої угоди для всіх" у контексті війни Росії проти України.

Також варто зауважити, що Трамп відмовився повідомити, чи говорив він із російським диктатором Володимиром Путіним після звільнення з посади. Водночас він назвав "розумним рішенням" для Сполучених Штатів, якби така розмова відбулася.

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