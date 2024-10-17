Трамп отметился циничным заявлением о Зеленском и войне

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в начале войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам Трампа, Зеленский не должен был разрешить начаться войне.

"Он никогда не должен был разрешить этой войне начаться. Война проиграна", - сказал Трамп.

В то же время Трамп заявил, что президент США Джо Байден "спровоцировал эту войну", которая, как он неоднократно утверждал, "никогда бы не произошла", будь он (Трамп - ред.) президентом.

Позже Трамп добавил, что имеет хорошие отношения как с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что предшествовало

В ходе визита в США президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, представив ему план победы Украины. Переговоры продолжались около часа. Перед встречей Трамп похвалил Зеленского за его действия во время скандала с импичментом в 2019 году.