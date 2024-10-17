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Трамп отметился циничным заявлением о Зеленском и войне

Четверг 17 октября 2024 21:32
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Трамп отметился циничным заявлением о Зеленском и войне Фото: Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в начале войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам Трампа, Зеленский не должен был разрешить начаться войне.

"Он никогда не должен был разрешить этой войне начаться. Война проиграна", - сказал Трамп.

В то же время Трамп заявил, что президент США Джо Байден "спровоцировал эту войну", которая, как он неоднократно утверждал, "никогда бы не произошла", будь он (Трамп - ред.) президентом.

Позже Трамп добавил, что имеет хорошие отношения как с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что предшествовало

В ходе визита в США президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, представив ему план победы Украины. Переговоры продолжались около часа. Перед встречей Трамп похвалил Зеленского за его действия во время скандала с импичментом в 2019 году.

Также после переговоров с Зеленским Трамп заявил, что хочет "справедливого соглашения для всех" в контексте войны России против Украины .

Также стоит заметить, что Трамп отказался сообщить, говорил ли он с российским диктатором Владимиром Путиным после освобождения от должности. В то же время, он назвал "умным решением" для Соединенных Штатов, если бы такой разговор состоялся.

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