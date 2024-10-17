Трамп отметился циничным заявлением о Зеленском и войне
Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в начале войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам Трампа, Зеленский не должен был разрешить начаться войне.
"Он никогда не должен был разрешить этой войне начаться. Война проиграна", - сказал Трамп.
В то же время Трамп заявил, что президент США Джо Байден "спровоцировал эту войну", которая, как он неоднократно утверждал, "никогда бы не произошла", будь он (Трамп - ред.) президентом.
Позже Трамп добавил, что имеет хорошие отношения как с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Что предшествовало
В ходе визита в США президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, представив ему план победы Украины. Переговоры продолжались около часа. Перед встречей Трамп похвалил Зеленского за его действия во время скандала с импичментом в 2019 году.
Также после переговоров с Зеленским Трамп заявил, что хочет "справедливого соглашения для всех" в контексте войны России против Украины .
Также стоит заметить, что Трамп отказался сообщить, говорил ли он с российским диктатором Владимиром Путиным после освобождения от должности. В то же время, он назвал "умным решением" для Соединенных Штатов, если бы такой разговор состоялся.
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