Трамп відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ: Білий дім назвав дати

"Я можу підтвердити дати поїздки Трампа на Близький Схід. Він відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ з 13 по 16 травня", - розповіла Лівітт.

Вона нагадала, що Саудівська Аравія мала стати першою країною, яку він відвідав би після інавгурації. Але обставини змінилися, тепер Трамп цими вихідними вирушає до Риму на похорон Папи Римського Франциска.

"Президент прагне зміцнити зв'язки між Сполученими Штатами і цими країнами, в яких він перебуватиме. У нього буде багато двосторонніх зустрічей і переговорів, і ми з нетерпінням чекаємо на цю поїздку", - додала прессекретар Білого дому.