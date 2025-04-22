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Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ: Белый дом назвал даты

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп уже в мае полетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Его визит в три страны будет длиться три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

"Я могу подтвердить даты поездки Трампа на Ближний Восток. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая", - рассказала Ливитт. 

Она напомнила, что Саудовская Аравия должна была стать первой страной, которую он посетил бы после инаугурации. Но обстоятельства изменились, теперь Трамп на этих выходных отправляется в Рим на похороны Папы Римского Франциска. 

"Президент стремится укрепить связи между Соединенными Штатами и этими странами, в которых он будет находиться. У него будет много двусторонних встреч и переговоров, и мы с нетерпением ждем этой поездки", - добавила пресс-секретарь Белого дома. 

Визит Трампа в Саудовскую Аравию

Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о своих намерениях посетить Саудовскую Аравию.

Согласно слухам в СМИ, Саудовская Аравия обсуждалась как потенциальное место встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом Axios писало, что власти Саудовской Аравии хотят, чтобы визит Трампа состоялся уже после прекращения огня между Украиной и Россией.

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