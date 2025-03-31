Трамп визначився, куди здійснить перший закордонний візит: Axios дізналося деталі

Президент США Дональд Трамп планує відвідати Саудівську Аравію. Це буде його перша закордонна поїздка після повернення в Білий дім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами джерел, потенційну поїздку обговорювали останніми тижнями між високопоставленими офіційними особами США та їхніми саудівськими колегами. Зокрема розмови йшли в кулуарах переговорів про війну в Україні, які проходили в Саудівській Аравії.

Джерело, знайоме з планами, повідомляло, що однією з обговорюваних дат візиту було 28 квітня, але її було відкладено. Американський чиновник і ще одне знайоме джерело розповіли, що наразі Трамп планує відвідати Саудівську Аравію в середині травня.

"Можливість міжнародних поїздок президента розглядається. У нас поки немає конкретного плану, і ми надамо цю інформацію, коли вона стане офіційною", - заявив представник Білого дому.

Чиновник уточнив, що переговори в рамках цієї поїздки будуть зосереджені на обговоренні іноземних інвестицій, зміцненні відносин з країнами Перської затоки і припинення конфлікту на Близькому Сході.

Наразі незрозуміло, чи проведе Трамп зустріч із лідерами арабських країн регіону в Саудівській Аравії, як робив це в травні 2017 року, або ж після цього він вирушить до інших країн регіону. Ізраїльські офіційні особи заявили, що Білий дім поки що не обговорював із ними можливого візиту Трампа до Ізраїлю в рамках тієї самої поїздки.

Також Axios підкреслило, що Саудівська Аравія активно допомагає США виступити посередником у припиненні вогню між Росією та Україною. Джерело, яке знає про заплановану поїздку, розповіло, що саудівці хочуть, щоб візит президента США відбувся після досягнення припинення вогню в Україні.

У міру публікації видання нагадало, що перша закордонна поїздка Трампа під час попереднього президентського терміну теж відбулася до Саудівської Аравії. Нинішнє рішення президента США вирушить знову туди в рамках першого закордонного візиту, свідчить про те, наскільки тісними стали стосунки між адміністрацією Трампа та країнами Перської затоки, особливо коли йдеться про економічну співпрацю та інвестиції.