Трамп відступає від риторики: посланець США в Гренландії зробив заяву

Джефф Лендрі, заявив, що американська адміністрація не прагне "завоювати" або "захопити" територію Данії, а хоче розпочати прямий діалог із жителями острова.

За словами Лендрі, Вашингтон має намір обговорювати майбутнє безпосередньо з гренландцями, враховуючи їхні потреби та очікування.

"Наші розмови мають бути з реальними людьми в Гренландії - гренландцями. Чого вони шукають? Яких можливостей їм бракує?" - сказав він в ефірі Fox News.

Він також наголосив, що США не збираються діяти силовими методами.

"Ми не намагаємося когось підкорити або захопити чиюсь країну", - підкреслив Лендрі.

Водночас ці заяви суперечать риториці самого Дональда Трампа, який неодноразово публічно заявляв про необхідність встановлення контролю США над Гренландією з міркувань національної безпеки та навіть не виключав застосування військової сили.

Оголошення про призначення Лендрі викликало серйозне занепокоєння в Данії та Європі.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен разом із гренландським прем’єром Єнсом-Фредеріком Нільсеном наголосили, що суверенітет острова не може бути предметом торгу.

"Ви не можете анексувати іншу країну - навіть під приводом міжнародної безпеки", - заявили вони у спільній заяві.

Плани Трампа на Гренландію

Ідея підпорядкування Гренландії США не нова для Дональда Трампа. Він активно просував її ще під час перехідного періоду та в перші місяці другого президентського терміну.

У березні віцепрезидент Джей Ді Венс навіть відвідав американську військову базу на острові, звинувативши Данію в недостатніх інвестиціях у безпеку регіону.

Після тимчасового затишшя тема знову загострилася в серпні, коли стало відомо про таємні операції впливу, які, за даними Копенгагена, проводили особи, пов’язані з оточенням Трампа. Данська влада тоді викликала американського дипломата для пояснень.

Крім того, за даними джерел, США не попередили ані уряд Данії, ані Конгрес про призначення Лендрі, що лише посилило недовіру союзників.

На тлі війни в Україні, нестабільного перемир’я в Газі та інших глобальних криз відновлення дискусії навколо Гренландії виглядає особливо чутливим.

"Суверенітет Гренландії не підлягає обговоренню, а Данія залишається ключовим союзником НАТО", - розкритикувала ініціативу Білого дому сенаторка-демократка Джин Шахін.

Таким чином, спроби нової адміністрації США пом’якшити тон поки що не зняли напругу, а питання Гренландії знову повертається в центр міжнародної політики.