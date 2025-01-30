Трамп відреагував на авіакатастрофу у Вашингтоні

"Літак знаходився на ідеальній і звичайній лінії заходження на посадку в аеропорт. Гелікоптер йшов прямо на літак протягом тривалого періоду часу. Це ясна ніч, вогні на літаку горіли, чому вертоліт не пішов вгору або вниз, або не повернув? Чому диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак", - заявив президент.

Він відзначив, що ситуація довкола авіакатастрофи виглядає так "ніби їй треба було запобігти".

Водночас CNN додає, що наразі незрозуміло, чи ґрунтуються слова Трампа на інформації, про яку він був офіційно проінформований.

Як пише Sky News, рятувальники виявили щонайменше 18 загиблих унаслідок авіакатастрофи.