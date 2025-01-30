Трамп отреагировал на авиакатастрофу в Вашингтоне

"Самолет находился на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт. Вертолет шел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Это ясная ночь, огни на самолете горели, почему вертолет не пошел вверх или вниз, или не повернул? Почему диспетчерская башня не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет", - заявил президент.

Он отметил, что ситуация вокруг авиакатастрофы выглядит так "будто ее надо было предотвратить".

В то же время CNN добавляет, что пока непонятно, основываются ли слова Трампа на информации, о которой он был официально проинформирован.

Как пишет Sky News, спасатели обнаружили по меньшей мере 18 погибших в результате авиакатастрофы.