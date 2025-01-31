Трамп відправить свого спецпредставника на зустріч із президентом Венесуели, - Reuters

Очікується, що Гренелл обговорить з Мадуро депортацію нелегальних мігрантів із США до Венесуели, оскільки раніше заявив, що країна не прийматиме літаки з нелегалами.

Ще під час своєї першої каденції Трамп заявляв, що США не потрібні мігранти з "брудних дір".

Також можливою темою переговорів стане питання американських громадян, затриманих у Венесуелі.

Сенатор-республіканець від Флориди Рік Скотт закликав зосередитися на їхньому звільненні. Він зазначив, що головними темами зустрічі мають бути повернення викрадених американців і депортація венесуельських злочинців зі США.