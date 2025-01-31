Трамп відправить свого спецпредставника на зустріч із президентом Венесуели, - Reuters

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл зустрінеться з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Зустріч відбудеться сьогодні, 31 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Очікується, що Гренелл обговорить з Мадуро депортацію нелегальних мігрантів із США до Венесуели, оскільки раніше заявив, що країна не прийматиме літаки з нелегалами.
Ще під час своєї першої каденції Трамп заявляв, що США не потрібні мігранти з "брудних дір".
Також можливою темою переговорів стане питання американських громадян, затриманих у Венесуелі.
Сенатор-республіканець від Флориди Рік Скотт закликав зосередитися на їхньому звільненні. Він зазначив, що головними темами зустрічі мають бути повернення викрадених американців і депортація венесуельських злочинців зі США.
Нагадаємо, у п'ятницю 10 січня у Венесуелі відбулася інавгурація Ніколаса Мадуро. Того дня він склав президентську присягу і це розпочався його третій термін як глави держави.
Зазначимо, що президентські вибори у Венесуелі відбулися 28 липня 2024 року. За результатами голосування, ЦВК проголосила переможцем Мадуро, проте опозиція провела паралельний підрахунок, після чого назвала озвучені результати "шахрайськими", оголосивши переможцем свого кандидата Едмундо Гонсалеса.
Невдовзі низка країн, включно зі США, визнали саме Гонгалеса законно обраним президентом Венесуели, однак він був змушений покинути країну.
Днями повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче, щоб венесуельський диктатор Ніколас Мадуро залишив пост глави держави. Однак поки що незрозуміло, яким чином це може бути реалізовано.
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