Трамп відповів, коли Ілон Маск може покинути пост глави DOGE

У певний момент Ілону Маску доведеться піти з посади голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Це може вже зовсім скоро.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами глави Білого дому, він хоче, щоб Маск залишався на посаді глави DOGE якомога довше. Але зазначив, що "настане момент, коли йому доведеться" піти, почасти через компанії, якими керує мільярдер.

На запитання журналіста про те, як довго, на думку Трампа, Маск працюватиме в його адміністрації як особливий держслужбовець, президент відповів: "Я маю на увазі, стільки, скільки він захоче". На уточнювальне запитання про конкретну дату відходу Маска, Трамп теж відповів.

"Я думаю, через кілька місяців", - сказав президент Сполучених Штатів.

Зазначимо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив аналогічні зауваження в інтерв'ю Newsmax, заявивши, що Маск не існуватиме вічно.

"Ми розуміємо, що ми ніколи не отримаємо Ілона на чотири роки. Це просто не угода. У нього є бізнес, яким потрібно керувати. Він хоче зосередитися на цій проблемі, вирішити її і допомогти нам", - сказав Венс.

Як пише NBC, особи, які обіймають особливі посади, можуть тимчасово виконувати обов'язки не більше ніж 130 днів протягом року.

Трамп у спілкуванні з журналістами також дав зрозуміти, що після відходу мільярдера, роботу Маска візьмуть на себе міністри департаментів, і "DOGE продовжить свою роботу". Цей коментар є протилежним до заяви того ж Трампа цього тижня, який сказав, що в певний момент Департамент ефективності державного управління припинить своє існування.