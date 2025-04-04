Трамп ответил, когда Маск может покинуть пост главы DOGE

В определенный момент Илону Маску придется уйти с поста главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Это может уже совсем скоро.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Маск оставался на посту главы DOGE как можно дольше. Но отметил, что "наступит момент, когда ему придется" уйти, отчасти из-за компаний, которыми управляет миллиардер.

На вопрос журналиста о том, как долго, по мнению Трампа, Маск будет работать в его администрации в качестве особого госслужащего, президент ответил: "Я имею ввиду, столько, сколько он захочет". На уточняющий вопрос о конкретной дате ухода Маска, Трамп тоже ответил.

"Я думаю, через несколько месяцев", - сказал президент Соединенных Штатов.

Отметим, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал аналогичные замечания в интервью Newsmax, заявив, что Маск не будет существовать вечно.

"Мы понимаем, что мы никогда не получим Илона на четыре года. Это просто не сделка. У него есть бизнес, которым нужно управлять. Он хочет сосредоточиться на этой проблеме, решить ее и помочь нам", - сказал Вэнс.

Как пишет NBC, лица, которые занимают особые должность, могут временно исполнять обязанности не более 130 дней в течение года.

Трамп в общении с журналистами также дал понять, что после ухода миллиардера, работу Маска возьмут на себя министры департаментов, и "DOGE продолжит свою работу". Этот комментарий является противоположным заявлению того же Трампа на этой неделе, который сказал, что в определенный момент Департамент эффективности государственного управления прекратит свое существование.