Трамп відповів, чи відмовився від плану Ізраїлю атакувати ядерні об’єкти Ірану

Ізраїль хоче атакувати ядерні об'єкти Ірану

Нагадаємо, минулого року Ізраїль неодноразово заявляв про наміри атакувати ядерні об'єкти Ірану, щоб запобігати створенню країною ядерної зброї.

Сьогодні стало відомо, що у травні Ізраїль планував завдати удару по ядерних об'єктах Ірану. Однак президент США Дональд Трамп відхилив цю ідею.

Додамо також, що днями Іран відкинув вимоги США щодо ядерної програми, висунувши власні. Це сталося під час візиту спецпредставника Трампа з Близького Сходу Стіва Віткоффа. Зокрема, глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не планує відмовлятися від ядерної програми. Що ще було сказано - читайте в матеріалі РБК-Україна.

При цьому процес переговорів щодо ядерної угоди триває. Зокрема, вже цієї суботи США та Іран проведуть нову зустріч, яка відбудеться в Римі (Італія). Перший етап переговорів був у попередню суботу, 12 квітня.

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