Трамп відповів, чи приїде він до Києва

Журналісти запитали американського лідера, чи він відвідає Україну.

"Поїду, а чого ні? Після війни хотілося б. Я не знаю, чи дозволить служба безпеки поїхати під час війни", - відповів Трамп.

За його словами, Київ - це чудове місто і він би хотів, щоб там не було руїн на фоні війни.

Візит Трампа до України

Нагадаємо, 29 грудня минулого року Трамп заявив про те, що він поки що не планує відвідувати Україну, але може приїхати туди, якщо це наблизить завершення війни.

Він наголошував на тому, що його запрошували виступити в українському парламенті.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна завжди рада його запросити.