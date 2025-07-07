Трамп відповів, чи може допомагати Україні так само, як і Ізраїлю
Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже допомагає Україні у війні, якої не повинно було статися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь журналістам.
Зокрема, у Трампа запитали, чому б йому не допомагати Україні так само, як він це робить Ізраїлю.
"Я допомагаю Україні. Я дуже сильно їй допомагаю. Це війна, яка ніколи не повинна була статися, вона не повинна була починатися", - сказав він.
Трамп укотре зазначив, що Росія не розв'язала б повномасштабної війни в Україні, якби він переміг на президентських виборах у 2020 році.
"Якби вони (вибори, - Ред.) не були сфальсифіковані, не було б війни з Росією зараз. У нас не було б інфляції та жахливого виходу з Афганістану. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни (під час виходу американських військ з Афганістану, - Ред.). Не було б шоу жахів з Ізраїлем і ХАМАС, і нещодавнього протистояння з Іраном", - підкреслив він.
Також Трамп заявив, що провів гарну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
"Це була чудова розмова", - зазначив він, додавши водночас, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним його розчарував.
Розмова Зеленського і Трампа
Нагадаємо, Зеленський і Трамп зідзвонилися 4 червня, після масованої атаки Росії на Україну.
Український лідер заявив, що розмова була важливою і корисною. Також він висловив США подяку за допомогу.
Пізніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог похвалив Володимира Зеленського після розмови президента з Трампом.
Примітно, що раніше Трамп заявив, що Ізраїль погоджується на умови для припинення вогню на 60 днів. У ХАМАС відповіли, що позитивно оцінюють пропозицію. Очікується, що він зможе оголосити про перемир'я 7 червня.
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