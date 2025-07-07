Трамп відповів, чи може допомагати Україні так само, як і Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже допомагає Україні у війні, якої не повинно було статися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь журналістам.

Зокрема, у Трампа запитали, чому б йому не допомагати Україні так само, як він це робить Ізраїлю.

"Я допомагаю Україні. Я дуже сильно їй допомагаю. Це війна, яка ніколи не повинна була статися, вона не повинна була починатися", - сказав він.

Трамп укотре зазначив, що Росія не розв'язала б повномасштабної війни в Україні, якби він переміг на президентських виборах у 2020 році.

"Якби вони (вибори, - Ред.) не були сфальсифіковані, не було б війни з Росією зараз. У нас не було б інфляції та жахливого виходу з Афганістану. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни (під час виходу американських військ з Афганістану, - Ред.). Не було б шоу жахів з Ізраїлем і ХАМАС, і нещодавнього протистояння з Іраном", - підкреслив він.

Також Трамп заявив, що провів гарну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Це була чудова розмова", - зазначив він, додавши водночас, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним його розчарував.