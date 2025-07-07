ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп ответил, может ли помогать Украине так же, как и Израилю

Понедельник 07 июля 2025 02:20
UA EN RU
Трамп ответил, может ли помогать Украине так же, как и Израилю Фото: Дональд Трамп заявил, что помогает Украине (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень помогает Украине в войне, которой не должно было произойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его ответ журналистам.

В частности, у Трампа спросили, почему бы ему не помогать Украине точно так же, как он это делает Израилю.

"Я помогаю Украине. Я очень сильно ей помогаю. Это война, которая никогда не должна была случиться, она не должна была начинаться", - сказал он.

Трамп в очередной раз отметил, что Россия не развязала бы полномасштабную войну в Украине, если бы он победил на президентских выборах в 2020 году.

"Если бы они (выборы, - Ред.) не были сфальсифицированы, не было бы войны с Россией сейчас. У нас не было бы инфляции и ужасного выхода из Афганистана. Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны (во время выхода американских войск из Афганистана, - Ред.). Не было бы шоу ужасов с Израилем и ХАМАС, и недавнего противостояния с Ираном", - подчеркнул он.

Также Трамп заявил, что провел хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это был чудесный разговор", - отметил он, добавив в то же время, что диалог с российским диктатором Владимиром Путиным его разочаровал.

Разговор Зеленского и Трампа

Напомним, Зеленский и Трамп созвонились 4 июня, после массированной атаки России на Украину.

Украинский лидер заявил, что разговор был важным и полезным. Также он выразил США благодарность за помощь.

Позже спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог похвалил Владимира Зеленского после разговора президента с Трампом.

Примечательно, что ранее Трамп заявил, что Израиль согласен на условия для прекращения огня на 60 дней. В ХАМАС ответили, что позитивно оценивают предложение. Ожидается, что он сможет объявить о перемирии 7 июня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Почти 150 боев на фронте: Генштаб сообщил, где горячее всего
Почти 150 боев на фронте: Генштаб сообщил, где горячее всего
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников