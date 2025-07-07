Трамп ответил, может ли помогать Украине так же, как и Израилю

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень помогает Украине в войне, которой не должно было произойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его ответ журналистам.

В частности, у Трампа спросили, почему бы ему не помогать Украине точно так же, как он это делает Израилю.

"Я помогаю Украине. Я очень сильно ей помогаю. Это война, которая никогда не должна была случиться, она не должна была начинаться", - сказал он.

Трамп в очередной раз отметил, что Россия не развязала бы полномасштабную войну в Украине, если бы он победил на президентских выборах в 2020 году.

"Если бы они (выборы, - Ред.) не были сфальсифицированы, не было бы войны с Россией сейчас. У нас не было бы инфляции и ужасного выхода из Афганистана. Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны (во время выхода американских войск из Афганистана, - Ред.). Не было бы шоу ужасов с Израилем и ХАМАС, и недавнего противостояния с Ираном", - подчеркнул он.

Также Трамп заявил, что провел хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это был чудесный разговор", - отметил он, добавив в то же время, что диалог с российским диктатором Владимиром Путиным его разочаровал.