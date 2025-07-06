Келлог похвалив Зеленського після розмови з Трампом

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог похвалив Володимира Зеленського. Це сталося після його розмови з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Келлога в X (Twitter).

Спецпредставник президента США прокоментував телефонну розмову Трампа та Зеленського.

"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття", - написав він.

Келлог також подякував Зеленському за його співчуття щодо смертельної повені в Техасі і втрат, особливо серед молоді.

"Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття - ключова складова лідерства", - додав він.