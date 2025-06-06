Трамп відмовляється від своєї Tesla після публічного конфлікту з Маском

Конфлікт Трампа і Маска

Зазначимо, що конфлікт між Трампом та Маском розпочався після того, як Маск розкритикував законопроєкт про податки та витрати. Мільярдер наголосив, що більше не може мовчати та назвав документ "огидною гидотою".

Законопроєкт про пільги та витрати

Нагадаємо, що днями Трамп підписав законопроєкт про пільги та витрати, який передбачає продовження знижених податків, які були ухвалені ще за часів Трампа у 2017 році, та одночасне збільшення видатків на оборону і безпеку.

Для компенсації витрат, пропонуються скорочення в соціальних програмах. Таких, як:

медстраховки для бідних,

продовольчі талони,

податкові пільги на екологічно чисту енергетику, що стосується й покупців електромобілів.

Після заяви Маска, Трамп привселюдно його розкритикував. Лідер США підкреслив, що колись підтримував мільярдера, але тепер відчуває глибоке розчарування.

А у відповідь президенту Маск дорікнув йому, що нібито саме завдяки мільярдеру той отримав перемогу на торішніх виборах в США.

Вчора надвечір обидвоє чоловіків почали публічно обмінюватися різкими заявами в соцмережах, через що конфлікт лише загострився.

Зокрема в одній зі своїх заяв Маск натякнув на шокуючу правду про Трампа у справі мільярдера-педофіла Епштейна.

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