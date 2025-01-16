Трамп не відмовився від своїх погроз через Гренландію, - прем'єр Данії

Обраний президент США Дональд Трамп під час розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен не відмовився від погроз. Він хоче ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.
Про це прем'єр Данії заявила після термінового засідання парламенту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
Як повідомляється, Фредеріксен поінформувала парламент про те, про що вона говорила з майбутнім президентом США під час 45-хвилинної розмови, яка відбулася вчора.
За її словами, Трамп не відкликав погрози ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.
"З американської сторони прозвучала думка, що, на жаль, може виникнути ситуація, коли ми будемо менше працювати разом з американцями в економічній сфері", - сказала прем'єр.
Вона також зазначила, що Данія не хоче конфлікту зі США в торговельній сфері, але уряд продовжуватиме консультації з бізнесом та європейськими партнерами для пошуку оптимального рішення.
За словами Фредеріксен, уряд Данії продовжить діалог щодо всієї ситуації навколо Гренландії з адміністрацією Трампа, коли той офіційно стане президентом США.
Вона не відповіла, чи пом'якшила розмова з Трампом кризу, яка існує між США та Данією, але підкреслила, що "ми перебуваємо в серйозній ситуації".
"Ми робимо все можливе, щоб впоратися з цим якомога мудріше і краще", - додала Фредеріксен.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп хоче зробити Гренландію частиною США. Причому не виключає використання сили, щоб переконати Данію.
Протягом століть острів перебуває під контролем Данії (раніше як колонія, тепер як напівсуверенна територія у складі Датського королівства). Гренландія підпорядковується данській конституції. Це означає, що будь-яка зміна правового статусу потребуватиме внесення поправок.
Раніше повідомлялося, що Данія в приватному порядку надіслала команді Трампа пропозиції щодо Гренландії. Копенгаген не має наміру "продавати" острів, але готовий обговорювати інші запити Вашингтона.
Майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що той розглядає різні варіанти контролю над Гренландією.
До того ж цього тижня союзники Трампа подали законопроєкт про "купівлю Гренландії". Пропонується дозволити йому почати переговори, щойно він офіційно вступить на посаду 20 січня.
Водночас вчора, 15 січня, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом відповіла на його амбіції щодо Гренландії. За її словами, острівна автономія сама має ухвалити рішення про незалежність.
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