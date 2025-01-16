Трамп не отказался от своих угроз из-за Гренландии, - премьер Дании

Избранный президент США Дональд Трамп во время разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен не отказался от угроз. Он хочет ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.
Об этом премьер Дании заявила после срочного заседания парламента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.
Как сообщается, Фредериксен проинформировала парламент о том, о чем она говорила с будущим президентом США во время 45-минутного разговора, который состоялся вчера.
По ее словам, Трамп не отозвал угрозы ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.
"С американской стороны прозвучала мысль, что, к сожалению, может возникнуть ситуация, когда мы будем меньше работать вместе с американцами в экономической сфере", - сказала премьер.
Она также отметила, что Дания не хочет конфликта с США в торговой сфере, но правительство будет продолжать консультации с бизнесом и европейскими партнерами для поиска оптимального решения.
По словам Фредериксен, правительство Дании продолжит диалог по всей ситуации вокруг Гренландии с администрацией Трампа, когда тот официально станет президентом США.
Она не ответила, смягчил ли разговор с Трампом кризис, который существует между США и Данией, но подчеркнула, что "мы находимся в серьезной ситуации".
"Мы делаем все возможное, чтобы справиться с этим как можно мудрее и лучше", - добавила Фредериксен.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп хочет сделать Гренландию частью США. Причем не исключает использования силы, чтобы убедить Данию.
На протяжении веков остров находится под контролем Дании (ранее как колония, теперь как полусуверенная территория в составе Датского королевства). Гренландия подчиняется датской конституции. Это означает, что любое изменение правового статуса потребует внесения поправок.
Ранее сообщалось, что Дания в частном порядке направила команде Трампа предложения по Гренландии. Копенгаген не намерен "продавать" остров, но готов обсуждать другие запросы Вашингтона.
Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что тот рассматривает различные варианты контроля над Гренландией.
К тому же на этой неделе союзники Трампа подали законопроект о "покупке Гренландии". Предлагается разрешить ему начать переговоры, как только он официально вступит в должность 20 января.
В то же время вчера, 15 января, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом ответила на его амбиции относительно Гренландии. По ее словам, островная автономия сама должна принять решение о независимости.
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