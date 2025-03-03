Трамп відкритий до відновлення переговорів із Зеленським щодо природних ресурсів, - Волц

Президент США Дональд Трамп відкритий до відновлення переговорів щодо природних ресурсів з президентом України Володимиром Зеленським. Однак це станеться лише якщо Зеленський змінить свою позицію.

Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За його словами, Зеленський має вибачитися за інцидент, що стався на минулих переговорах у Білому домі.

"Ми повинні почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, готовий підписати угоду щодо мінералів і брати участь у мирних переговорах. Це не надто велике прохання", - сказав Волц.

Варто зауважити, що до цього Волц заявляв, що Україна може піти на територіальні поступки в рамках переговорів про мирне врегулювання конфлікту.

Сварка між Трампом і Зеленським

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський перебував з візитоум у Вашингтоні де зумтрівся з президентом США Дональдом Трампом та його командою у Білому домі.

Однак під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті між Зеленським та Трампом почалася суперечка. Тоді Трамп заявив, що у Зеленського "не залишилося карт" і звинувачував його в невдячності за надану допомогу.

Після цього Зеленський достроково поїхав з Білого дому, а угода про рідкісноземельні метали не була підписана. Трамп звинуватив українського президента у тому, що він нібито не готовий до миру.

Водночас, держсекретар США Марко Рубіо звинуватив Зеленського у "зриві зусиль" щодо мирних переговорів.