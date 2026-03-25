Трамп відклав візит до Китаю: у Білому домі назвали нову дату та причину

Візит президенти США Дональда Трампа до Китаю перенесли на середину травня через війну з Іраном. Натомість лідер КНР Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон з візитом у відповідь пізніше цього року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу.
Поїздка президента США до Пекіна, яка мала відбутися раніше, тепер запланована на 14 та 15 травня.
Перенесення зустрічі з Сі Цзіньпіном ініціював сам американський лідер.
Як зазначила речниця Білого дому Каролін Лівітт, причиною зміни планів стала напружена ситуація на Близькому Сході.
"Минулого тижня Трамп оголосив, що попросив Китай про перенесення саміту, посилаючись на війну з Іраном", - йдеться у повідомленні.
Окрім поїздки Трампа до Китаю, сторони погодили візит китайської делегації до США.
Лівітт підтвердила, що Сі Цзіньпін разом із дружиною відвідають Вашингтон пізніше цього року, проте конкретна дата візиту у відповідь ще не визначена.
Нагадаємо, зустріч лідерів США та Китаю відкладалася кілька разів. Спочатку планувалося, що Дональд Трамп відвідає Пекін у перший тиждень квітня, а головною темою переговорів мала стати глобальна безпека.
Згодом з'явилася інформація, що конфлікт на Близькому Сході може стати перешкодою для зустрічі. Трамп заявляв, що готовий відкласти візит, висунувши Пекіну певні вимоги на тлі напруженості в регіоні.
Пізніше стало відомо, що адміністрація США не призначатиме нову дату саміту, поки не завершиться активна фаза війни з Іраном.
Хоча офіційно в Білому домі заперечували прямий зв'язок між датою поїздки та бойовими діями, джерела видання Politico підтверджували, що саме іранське питання стало ключовою причиною затримки.