Трамп відклав візит до Китаю: у Білому домі назвали нову дату та причину

Саміт Трампа і Сі Цзіньпіна перенесли

Нагадаємо, зустріч лідерів США та Китаю відкладалася кілька разів. Спочатку планувалося, що Дональд Трамп відвідає Пекін у перший тиждень квітня, а головною темою переговорів мала стати глобальна безпека.

Згодом з'явилася інформація, що конфлікт на Близькому Сході може стати перешкодою для зустрічі. Трамп заявляв, що готовий відкласти візит, висунувши Пекіну певні вимоги на тлі напруженості в регіоні.

Пізніше стало відомо, що адміністрація США не призначатиме нову дату саміту, поки не завершиться активна фаза війни з Іраном.

Хоча офіційно в Білому домі заперечували прямий зв'язок між датою поїздки та бойовими діями, джерела видання Politico підтверджували, що саме іранське питання стало ключовою причиною затримки.