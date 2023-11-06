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Трамп відхилив запрошення Зеленського відвідати Україну та назвав причину

Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовився приїхати до України після запрошення президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Трампа для Newsmax.

"Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що зараз було б недоречно їхати в Україну", - заявив Трамп.

Колишній американський лідер додав, що Адміністрація президента США Джо Байдена зараз "веде справу" із Зеленським, і тому він не хотів би створювати "конфлікт інтересів".

Запрошення Зеленського

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа відвідати Україну. Так він відреагував на обіцянку колишнього американського лідера "закінчити війну в Україні за добу" у разі переобрання на виборах у 2024 році.

Глава української держави наголошував, що він зможе "за 24 хвилини" пояснити Трампу, що той не закінчить війну, оскільки дипломатія з російським диктатором Володимиром Путіним неможлива.

Варто зауважити, що Трамп займає проросійську позицію щодо війни в Україні. Зокрема він виступав проти допомоги українським солдатам. Також колишній президент США неодноразово хвалив російського диктатора і навіть називав його "розумним".

Трамп уже кілька разів пропонував віддати Росії частину територій України для припинення війни.

 

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