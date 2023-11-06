Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину и назвал причину

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался приехать в Украину после приглашения президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Трампа для Newsmax.
"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что в данный момент было бы неуместно ехать в Украину", - заявил Трамп.
Бывший американский лидер добавил, что Администрация президента США Джо Байдена сейчас "ведет дело" с Зеленским, и поэтому он не хотел бы создавать "конфликт интересов".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину. Так он отреагировал на обещание бывшего американского лидера "закончить войну в Украине за сутки" в случае переизбрания на выборах в 2024 году.
Глава украинского государства подчеркивал, что он сможет "за 24 минуты" объяснить Трампу, что тот не закончит войну, поскольку дипломатия с российским диктатором Владимиром Путиным невозможна.
Стоит заметить, что Трамп занимает пророссийскую позицию в вопросе войны в Украине. В частности, он выступал против помощи украинским солдатам. Также бывший президент США неоднократно хвалил российского диктатора и даже называл его "умным".
Трамп уже несколько раз предлагал отдать России часть территорий Украины для того, чтобы прекратить войну.
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