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Интервью

Трамп ведет переговоры с иностранными лидерами по личному телефону, - WP

НовостиПолитика    07.07.2018 - 14:31
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В апреле Трамп по личному мобильному телефону провел переговоры с премьер-министром Канады

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с иностранным лидерам по личному мобильному телефону, минуя официальные каналы связи. Об этом сообщает Thе Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Отметим, что по правилам, звонки иностранным лидерам президента США обычно планируются заранее, разрабатывается их сценарий, проводятся консультаций с высокопоставленными чиновниками. Также советники и сотрудники администрации находятся возле президента во время разговора. Позже разговор расшифровывается, а затем о нем выпускается публичное сообщение.

Однако Трамп может обойти эти правила и провести разговор напрямую. При этом отчет о беседе для анализа или для прессы приходится писать по воспоминаниям самого президента.

В Белом доме рассказали, что в апреле Трамп незапланированно поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сотрудники Белого дома были поражены после того, как канадские чиновники опубликовали резюме разговора.

Напомним, в НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп может прийти с президентом России Владимиром Путиным к ряду договоренностей в обход интересов Альянса.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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