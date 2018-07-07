Трамп ведет переговоры с иностранными лидерами по личному телефону, - WP

В апреле Трамп по личному мобильному телефону провел переговоры с премьер-министром Канады

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с иностранным лидерам по личному мобильному телефону, минуя официальные каналы связи. Об этом сообщает Thе Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Отметим, что по правилам, звонки иностранным лидерам президента США обычно планируются заранее, разрабатывается их сценарий, проводятся консультаций с высокопоставленными чиновниками. Также советники и сотрудники администрации находятся возле президента во время разговора. Позже разговор расшифровывается, а затем о нем выпускается публичное сообщение.

Однако Трамп может обойти эти правила и провести разговор напрямую. При этом отчет о беседе для анализа или для прессы приходится писать по воспоминаниям самого президента.

В Белом доме рассказали, что в апреле Трамп незапланированно поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Сотрудники Белого дома были поражены после того, как канадские чиновники опубликовали резюме разговора.

Напомним, в НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп может прийти с президентом России Владимиром Путиным к ряду договоренностей в обход интересов Альянса.